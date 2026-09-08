健喬上月營收增50%

健喬（4114）昨（8）日公告8月營收7.5億元，年增50%；累計今年前八月營收50.96億元，年增26%。其中癌症用藥產品累計年成長43%，心血管與代謝產品群年成長48%，婦女健康照護產品年成長23%。

健喬在海外市場布局也取得進展，近期完成越南產品經銷合作，賀爾蒙廠並通過日本PMDA醫藥品適合性調查，為後續拓展亞洲市場奠定基礎。

除了主力產品銷售動能持續增強，鼻噴過敏性鼻炎用藥及六個月長效型荷爾蒙治療藥物也展現亮眼成長；鼻噴劑今年8月整體銷售較去年同期成長21%，其中單一主力產品更大幅成長61%，目前已全面進入全台醫學中心，所屬複方治療獲最新ARIA國際過敏性鼻炎治療指引優先推薦，隨臨床使用持續擴大，加上季節轉換帶動過敏性鼻炎用藥需求，可望進一步推升相關產品線銷售動能。

另一成長動能來自六個月長效型荷爾蒙治療藥物，為台灣目前唯一同時核准用於晚期攝護腺癌及兒童中樞性性早熟（CPP）的六個月長效劑型。