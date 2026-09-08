竣邦業績發表會 16日登場

櫃買中心為幫助投資人發掘身邊穩健成長且穩定配息優質上櫃公司，邀請竣邦-KY（4442）16日在櫃買中心辦櫃買之星業績發表會；該公司近二年分別配發現金股利2.47元及3.4元。

竣邦-KY主要業務為運動休閒戶外機能性服裝布料設計與研發，產品範疇包括滑雪服、衝浪裝、運動服與個人防護設備布料等多類機能性產品；董事長為高振芳，實收資本額3.28億元，2025年度營收為16.70億元，稅前淨利為1.89億元，每股稅後純益（EPS）為5.23元。

竣邦-KY近年營業收入及獲利持續穩健成長，今年上半年度營收為10.09億元，稅前淨利為1.19億元，每股稅後純益（EPS）為2.8元；近二年現金股利分別為2.47元、3.4元。

櫃買中心為持續提升上櫃公司能見度與建立上櫃公司與投資人的資訊交流管道，除配合上櫃公司每季財務報告公告時，舉辦一系列櫃買市場業績發表會外，也會舉辦櫃買之星業績發表會。

櫃買中心指出，為增進上櫃公司與投資人溝通的管道及頻率，促進投資人瞭解公司營運策略和企業價值，未來仍將持續舉辦不同主題及形式的法人說明會或業績發表會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度及能見度。

此外，為服務未能親自到場的投資人，此次業績發表會提供現場直播，會後影音檔也將上傳至櫃買中心網站，投資人可多加利用。