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櫃買家族 添兩生力軍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族再添新兵。和亞智慧（7825）明（10）日上櫃掛牌，承銷價48.88元；鋒霈環境也將在同日登錄興櫃，興櫃認購價170元。

另外，櫃買中心本周也已審議通過碩正科技上櫃案，以及將陸續審議騰勢、登豐、博來科技等公司上櫃案，預期為準上櫃新兵。

和亞智慧主要提供光學影像檢測方案及智慧製造系統整合服務，董事長為石文機，推薦證券商為群益金鼎證券及凱基證券，申請時資本額2.31億元。

和亞智慧2025年度合併營收為3.94億元，稅後純益為6,258萬元，每股稅後純益（EPS）為2.72元；2026年上半年合併營業收入為1.39億元，稅後純益為1,302萬元，EPS為0.56元。

興櫃方面，鋒霈環境將於10日登錄興櫃，主要從事電子產業純水、廢水及回收水處理系統相關之工程管線建置、設備安裝及藥劑耗材銷售，並透過系統協助客戶回收綠色化學品。

輔導推薦證券商為兆豐、富邦，以及凱基證券。興櫃認購價170元。

此外，本周櫃買中心也審議多家公司上櫃申請案。其中，7日已審議通過碩正科技上櫃案。

碩正科技主要從事離型膜及研磨膠帶之研發、生產及銷售，董事長為楊允斌，推薦證券商為元大證券及台新證券，申請時資本額2.2億元。

接下來，櫃買中心預定今日審議騰勢上櫃案。騰勢主要從事供一般消費者及寵物服用的保健食品開發、銷售及品牌經營，董事長為張智翔，推薦證券商是凱基證券、台新證券及富邦證券，申請時資本額2.07億元。

櫃買中心預計於10日審議登豐上櫃案。

登豐主要從事電源管理IC及功率元件模組的研發、設計及銷售，董事長為王源銘，推薦證券商是兆豐證券及華南永昌證券，申請時資本額3億元。

櫃買中心本周預定審議的最後一家是11日審博來科技上櫃案，博來科技主要從事工業電腦研發、生產及銷售，董事長為蔣永慶，推薦證券商是華南永昌證券、元大證券、凱基證券及第一金證券，申請時資本額2.25億元。

興櫃 櫃買中心 證券商

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