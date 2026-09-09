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國賓A CUT進駐台北大巨蛋
國賓（2704）擴大館外餐飲布局，旗下六度獲米其林一星肯定的A CUT牛排館迎接20周年，推出新品牌「The Grill by A CUT」，明（10）日進駐台北大巨蛋商場，首度由飯店跨足商場通路，迎來新營運動能。
新店設公共用餐區78席、包廂16席，合計94席，採單點及分享形式，延續既有主廚與侍酒團隊資源。國賓藉品牌延伸切入大型商場，擴大服務客群，後續營運效益將取決於來客數、客單價及座位周轉率。
營運方面，國賓今年7月合併營收1.1億元，年增13.3%；前七月累計營收8.15億元，年增4.63%。上半年營收7.05億元，營業毛利2.12億元、營業利益2,150萬元，毛利率約30.1%、營益率約3.05%；稅後純益6.12億元，每股純益1.67元。
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