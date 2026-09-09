德麥8月營收年增9% 鈞興8月合併營收年減4%

德麥（1264）昨（8）日公布8月營收為5.7億元，年增9.2%；累計前八月營收為46.3億元，年增7.1%。

德麥指出，台灣市場因德紐奶油供應商調整銷售策略，代理合作將終止，公司與供應商的乳品進貨合作延長至9月底，現有產品預計可銷售至11月。為降低影響，公司除維持原有法系奶油穩定供應，也已引進多國供應商，由於德麥銷售SKU數量多，單一品牌代理權終止對業績影響有限。

海外布局方面，德麥目前以馬來西亞為東南亞策略中心，除已布局印尼、新加坡外，下一步將聚焦泰國，越南則列為後續觀察市場。美國市場早在疫情期間即已設點，目前營運穩定。

【記者宋健生／台中報導】精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布8月合併營收2.89億元、年減4%；累計前八月合併營收21.25億元、年增2.6%，續創歷年同期新高。人形機器人關節模組漸開線少齒差減速器已接獲客戶樣品訂單。