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揚秦8月營收年增15% 鼎基8月合併營收年增12%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

揚秦（2755）昨（8）日公布8月營收3.10億元，年增15.22%，較上個月略減0.38%，創單月歷史次高紀錄，累計今年前八月營收23.28億元，較去年同期增加18.70%，創同期新高紀錄。

揚秦表示，雖然颱風豪雨干擾部分門市營運，但受惠於主力品牌「麥味登」店數增長及暑期外食與聚餐消費動能強勁，仍推升營收持續成長。

【記者吳秉鍇／高雄報導】熱可塑性聚氨酯（TPU）高科技膜廠鼎基（6585）昨（8）日公布8月合併營收2.81億元，刷歷史同期新高，年增12.1%。鼎基累計前八月營收22.33億元，年增17.3%。

展望前景，鼎基表示，汽車應用新品已陸續完成客戶驗證並進入量產，全年營運可達雙位數成長目標。

鼎基 營收 豪雨

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