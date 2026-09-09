揚秦8月營收年增15% 鼎基8月合併營收年增12%

設備廠蔚華科（3055）搭上AI先進封裝加速朝玻璃通孔（TGV）基板演進的大商機，董事長秦家騏昨（8）日表示，已掌握關鍵技術，切入TGV量產前關鍵檢測設備，「全部做玻璃的（廠商）基本上都來找蔚華科」，台、日、美、韓業者幾乎都是客戶。

2026-09-09 00:29