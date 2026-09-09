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千附8月合併營收年增73% 福貞增42%
千附實業（8383）公布8月合併營收5.1億元、年增73.6%；累計前八月合併營收34.2億元、年增60.4%，受惠於半導體廠務工程需求持續強勁，近期月營收維持雙位數年增長，整體營運維持成長態勢。
集團另一家子公司千附精密，8月合併營收2.7億元、年增56.5%；累計前八月合併營收16.4億元、年增42.2%，展現強勁的營運動能。兩家公司8月營收均為今年次高。
千附受惠半導體廠務工程需求持續強勁，公司一次配工程陸續加入營收，既有二次配工程亦穩定挹注，加上子公司千附精密量子電腦超低溫真空腔體第二套產品於8月完成出貨並認列營收，帶動集團營運成長動能延續。
【記者宋健生／台中報導】福貞-KY（8411）公布8月合併營收11.92億元，年增42.4%，營收改寫單月歷史次高；累計前八月合併營收73.62億元、年增23.7%，續創同期新高，整體營運規模穩健向上。
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