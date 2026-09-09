復盛8月營收年增45% 切入AI散熱

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）自結8月營收26.76億元，年增45%。而隨著第4季旺季到來，該公司今年營運將挑戰兩位數成長；同時，正加緊切入AI液冷散熱領域，已開始出貨給客戶，營運進入高度成長期。

復盛應用指出，美國高爾夫消費市場截至第2季為止，整體下場打球回合數比去年水平高出約4.2% ，提振品牌商信心，第3季拉貨維持淡季不淡水準，挹注營運表現。

以8月來看，單月營收26.76億元，相較上個月的23.66億元，增加13.1%，和去年同期的18.46億元相比，增加45%；累計今年前八月營收215.85億元，和去年的187.89億元相較，增加14.9%。

而一如往年，第4季將重新進入出貨高峰期，未來將依客戶規劃啟動新款式產品鋪貨，後續按品牌商調度新品數量，第4季營運將是今年最旺的一個單季，全年營收將挑戰兩位數成長。

值得關注的是，復盛應用在非高爾夫業務從既有製程能力切入，目前鎖定AI伺服器液冷、機架等應用，藉由金屬成型、鍛造、鑄造等技術承接不同產品需求。

對此，該公司證實，AI伺服器液冷散熱器零組件是由旗下位於中國大陸的廠區負責生產，已取得訂單、開始為客戶進行出貨；雖初期對營收挹注一年僅數億元，但內部聚焦此一業務發展，未來進一步擴大可期。