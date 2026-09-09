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紡織雙雄 振大、冠星8月業績躍進
成衣、布廠8月營運維持高檔，振大環球（4441）、冠星-KY昨（8）日公告8月營收雙雙站上8億元，年增率均約二成。
受惠訂單需求穩健、新客戶出貨放量及產能擴充，兩家公司第3季營運維持高檔，振大本季營收有機會優於第2季及去年同期，冠星本季出貨量則估與第2季歷史高檔相當。
振大8月合併營收8.02億元，寫下歷年同期單月次高，年增20.56%；累計前八月合併營收55.83億元，年增14.76%。公司表示，目前整體訂單需求穩定，第3季營收可望較第2季成長，並有機會優於去年同期。
法人指出，振大第2季毛利率達26.99%，較去年同期提升6.94個百分點，隨產品組合持續優化，加上生產效率提升及成本控管效益顯現，毛利率可望維持相對高檔，今年獲利有機會超越去年。
冠星8月營收8.01億元，年增19.9%；累計前八月營收57.59億元，年增15.1%。冠星董事長林錦茂表示，美系新客戶訂單持續成長，目前GAP、adidas、PUMA等前三大客戶訂單飽和，新增美系客戶Old Navy、AEO出貨也持續放量。
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