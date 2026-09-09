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喬山合併營收 寫最強8月

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
喬山董事長羅崑泉。聯合報系資料照
喬山董事長羅崑泉。聯合報系資料照

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布8月合併營收48.40億元，月增5.7%、年增22.6%，為連續12個月呈年增走勢；累計前八月合併營收344.99億元、年增14.1%，單月及累計營收雙創歷史同期新高。

喬山指出，受惠於全球健身器材市場需求熱絡，大型連鎖健身房客戶持續擴展據點，加上飯店、企業健身中心及高端住宅市場拓展順利，帶動公司營收穩健攀升，營運規模持續擴大。

在商用通路表現上，最大市場北美區8月商用成長超過二成，除了美國市場需求強勁外，歐洲區德國、西班牙、義大利及波蘭等市場亦有超過五成的高成長率，顯示喬山的品牌地位穩固，並且藉由全球銷售與服務網絡的優勢，拉大與競爭對手距離。

美國最大的連鎖健身房Planet Fitness對於今年展望樂觀，新店家數為180至190家，設備汰舊換新則為150至160家。截至6月底俱樂部總數已達2,930家，會員約2,150萬人，新店設備需求能見度高，而近3,000家既有門市所帶來的設備汰換與增購需求，將提供喬山穩定的長期商機。

另一方面，拉丁美洲的Smart Fit目標全年新開330至350家健身房，今年截至7月底已增加98家，下半年將進入展店高峰期。

為了支持長期成長需求，喬山規劃的越南二廠已於8月3日落成啟用，這座占地約20公頃、投資約7,000萬美元的新廠正式加入喬山集團全球製造版圖。

喬山 營收 健身房

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