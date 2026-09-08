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千附、千附精密8月營收同為今年次高 嘉義馬稠後新廠第4季取得使照

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

千附實業（8383）公布8月合併營收5.1億元、年增73.6%；累計前八月合併營收34.2億元、年增60.4%，受惠於半導體廠務工程需求持續強勁，近期月營收維持雙位數年增長，整體營運維持成長態勢。

集團另一家子公司千附精密（6829），8月合併營收2.7億元、年增56.5%；累計前八月合併營收16.4億元、年增42.2%，展現強勁的營運動能。兩家公司8月營收均為今年次高。

千附主要受惠半導體廠務工程需求持續強勁，公司一次配工程陸續加入營收，既有二次配工程亦穩定挹注，加上子公司千附精密量子電腦超低溫真空腔體第二套產品於8月完成出貨並認列營收，帶動集團營運成長動能延續。

千附表示，廠務工程客戶對工程需求及專案進度維持良好，目前在手訂單能見度已超過一年，且一次配工程逐步加入，不僅有助於擴大工程承攬規模，也可搭配既有二次配、駐廠服務及自有管材產品，進一步放大客戶合作綜效。

千附精密持續深化高附加價值市場布局，鎖定半導體設備、國防航太及量子電腦等關鍵領域。在產品進展方面，繼首季交付並認列首套「量子電腦超低溫真空腔體設備」後，8月已順利完成第二套出貨；國防業務亦重回穩定出貨軌道。

此外，嘉義馬稠後新廠目前已進入硬體驗收階段，最快可望於第4季取得使用執照。隨著新廠落成，千附精密將進一步擴充半導體與量子電腦相關承製能力，為高毛利產品的長線動能奠定產能基礎。

展望後市，千附表示，AI基礎建設持續推動全球半導體擴產，從晶圓製造、先進封裝到廠務設施的投資需求仍處於高檔，加上國防航太客戶已逐步恢復正常拉貨，集團兩大核心事業均具備良好成長動能。

千附將持續擴大一次配工程承攬能力、深化二次配及駐廠服務，同時由千附精密積極搶攻半導體設備、國防航太及量子電腦等高附加價值市場，隨訂單陸續轉換營收，對未來營運展望維持正向樂觀看法。

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