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福貞營收／8月突破11億元、改寫單月次高 前八月超越去年前三季

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）公布8月合併營收11.92億元，月增21.4%、年增42.4%，改寫單月歷史次高，僅次於今年1月的12.07億元；累計前八月合併營收73.62億元、年增23.7%，續創同期新高，並超越去年前三季的67.83億元，整體營運規模穩健向上。

福貞表示，8月營收年月雙增，主要受惠夏季高溫效益延續，啤酒、碳酸飲料及涼茶等終端需求維持熱絡，加上今年中秋節慶相關備貨需求提前啟動，帶動品牌客戶拉貨動能增溫，挹注三片式鐵罐產品出貨表現，推升單月營收突破11億元。

除受惠夏季旺季效益外，近年福貞積極擴增產能並持續優化產線效率，相關效益也逐步顯現，各廠區產能利用率穩步提升，進一步擴大整體出貨規模，帶動福貞繳出連續四個月年月雙增，創歷史同期新高。

近期中國大陸公布GB 46997-2025《油墨中重金屬的限量》強制性標準，新規範將於2027年1月1日正式實施。福貞指出，品牌客戶因應後續包材規格調整，目前優先去化既有庫存，但今年消費市場整體需求仍較去年回升，排單狀況優於去年同期。

福貞進一步表示，公司與主要品牌客戶維持長期穩定合作，目前積極配合客戶進行新版包材規格調整，待既有庫存逐步去化，新規格產品陸續導入後，可恢復正常拉貨節奏。

展望未來，福貞對全年營運維持審慎樂觀態度。觀察目前終端消費市場需求持續呈現正向發展，加上第4季進入冬季飲品及節慶備貨需求，有望帶動馬口鐵罐等產品出貨動能。

另一方面，公司持續落實旗下各生產基地產線優化與製程調整，提升整體生產效率，並透過優化產品組合提升高附加價值產品比重，持續改善營運結構，推動營收及獲利穩健成長。

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