鈞興營收／前八月21.25億元、年增2.6% 創同期新高

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布8月合併營收2.88億元、年減4%；累計前八月合併營收21.25億元、年增2.6%，續創歷年同期新高。人形機器人關節模組漸開線少齒差速器已接獲客戶樣品訂單，將為營運挹注新成長動能。

鈞興8月營收較去年同期減少，主要因為去年4至7月美國對等關稅影響客戶下單意願，關稅問題出現轉機後，客戶重新積極拉貨，使得去年8月園林工具類齒輪箱出貨金額大幅增加，今年恢復正常情況，本月出貨較去年同期衰退33.3%所致。

而電動工具類的精密五金件及工業機器人齒輪，仍分別較去年同期成長25.8%及52%，累計前八月合併營收較去年同期成長2.6%。

從產品應用領域來看，前八月電動工具、園林工具、智能傳動產品及工業縫紉機營收的成長率，分別為14.3%、-39.8%、42.8%及5.4%，占營收比重分別為71.13%、14.42%、10.73%及1.56%。

鈞興表示，將持續強化與既有電動工具客戶的業務合作，今年新項目的出貨旺季可望持續到第4季初。

而在智能傳動產品方面，鈞興積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器及電動輔助自行車（E-bike）用中置電機。新開發專用於人型機器人關節模組的漸開線少齒差減速器也已接獲客戶樣品訂單。

在多項新產品量產出貨貢獻下，今年第4季智能傳動產品營收成長預估將達到20%以上，明顯優於電動工具及園林工具類產品，也帶動智能傳動產品全年營收比重可望進一步向上提升，成為鈞興未來成長的主要動力來源。