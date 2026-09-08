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勤誠營收／8月24.56億元 月減0.2%、年增40.5%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI伺服器機殼廠勤誠（8210）8日公告8月合併營收達24.56億元，月減0.2%、年增40.5%；累計合併營收達198.5億元，年增幅達51.7%。

勤誠表示，在AI應用全面擴散的驅動下，資料中心基礎設施建置需求持續升溫；然受上半年客戶強勁拉貨及部分系統端關鍵零組件庫存調整影響，8月營收較7月略微下降。公司坦然面對7、8月營運的平緩調整階段，並強調終端需求、主要客戶合作及核心專案方向並未出現結構性改變。面對短期的拉貨節奏波動，勤誠正與客戶及供應夥伴密切協作、動態調節生產與交付排程，預期整體供應鏈將逐步回到健康的運作節奏。

相較於短期的營收波動，勤誠更關注未來二至三年的成長基礎，並持續深化在全球AI基礎建設的參與廣度與深度。除積極拓展全球雲端（CSP）新客戶外，針對即將登場的今年OCP全球峰會，勤誠將全面展現從運算平台到多元AI應用場景的技術實力。展出亮點包含支援新一代CPU平台及AI推論（Inference）應用的DC-MHS解決方案、涵蓋大型AI模型訓練（Training）的GB300，以及兼具中小型模型訓練與推論的MGX方案，並將上述技術結合整機櫃（Rack）進行整體呈現。透過與NVIDIA、AMD、Intel及全球CSP、ODM與系統整合夥伴的深度合作，勤誠持續推升在AI價值鏈中的產品附加價值。

為支撐未來的龐大商機與多區域供應需求，勤誠的全球製造布局已從規劃全面進入落地階段。馬來西亞新廠預計於今年第4季展開爬坡量產，越南基地亦進入建置階段，預計於2027年上半年逐步投入量產；搭配美國製造布局，公司正建構具備高度韌性、在地服務與快速交付能力的全球營運平台。

勤誠強調，短期的拉貨節奏難免波動，但新客戶拓展、新專案開發與全球能力的建設從未停歇。公司將嚴守營運紀律與執行節奏，深化AI技術並落實全球布局，為2027至2028年的下一階段強勁成長奠定最紮實的基礎。

勤誠 營收

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