閎康8月營收連六月攻頂 訂單強勁

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（8）日公布8月營收5.65億元，月增0.4%，年增17.8%，連續六個月單月營收創新高。今年前八月累計營收41.96億元，年增17.6%。受惠於北美各大CSP加速自研客製化AI晶片，帶動先進封裝架構演進與異質整合複雜度大幅提升，高階故障分析（FA）與可靠度分析（RA）訂單動能強勁，推升整體營運表現持續向上。

海外布局方面，閎康深耕日本市場，在材料分析市場穩定成長之外，回應當地客戶需求，第一座故障分析實驗室9月在北海道啟動服務，支持日本市場對於先進製程發展的研發所需，第4季規劃於關東、東北規劃一系列實驗室拓展。

北美市場方面，閎康提到，在台灣高階產品供應鏈的帶動下，已多年服務北美地區先進製程客戶，基於強化即時性服務之效益，閎康將於2027年於美國在地提供故障分析、與材料分析服務。