欣興、金像電8月營收創高 AI助攻業績續升

人工智慧（AI）加持又逢旺季營運升溫，PCB大廠載板龍頭欣興（3037）昨（8）日公布8月營收177.46億元，月增9.2%，年增56.3%，連續五個月營收改寫新高紀錄，主因產能與客戶需求增加；今年前八月累計營收1,143.3億元，年增34.1%，為同期新高。

伺服板龍頭廠金像電昨也公布8月合併營收為103.84億元，月增3.7%，年增76.4%，營收連續兩個月破百億元，創新高；今年前八個月累計營收640.58億元，年增71.2%，為同期新高。

外界看好，欣興受惠高階載板出貨價量齊揚與PCB步入傳統旺季，金像電AI伺服器高速成長，下半年均呈現逐季營運升溫。

欣興今年持續拉升AI產品營收比重，載板方面，AI產品占比去年40%，今年計劃60%；PCB方面去年55-60%，今年計劃65-70%。整體今年AI營收占比目標達到60%以上，隨客戶應用成長，下半年有望提升到70%。

ABF載板持續供不應求，欣興統計，第2季產品線以ABF載板成長最強勁，營收比重從上季的49%拉高至52%，營收季增22%，年增51%，下半年ABF載板價格策略將採取滾動式調整，下半年營收有望持續成長，隨著ABF載板調漲售價、稼動率提升以及良率改善，有助下半年毛利率與獲利表現。

因應客戶群需求高速成長，金像電也積極擴充產能，公司多管齊下在海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能目標可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增達五至六倍，稼動率持續滿載，法人看好，金像電今年全年有望逐季成長，再創高。