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台灣大秀企業AI落地成果
台灣大哥大（3045）昨（8）日舉行第四屆硬科技日「D.E.E.P. Tech Day 2026」，強打兩大亮點，除發表企業級AI Agent平台「MyAgent」，更攜精誠加速企業AI落地，台灣大總經理林之晨表示，AI帶動企業事業營收成長約二成，未來財報合併精誠營收及獲利，營收將贏過中華電信。
林之晨率台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、台灣大資訊長蔡祈岩，精誠資訊董事長林隆奮則帶領Industry生態長楊世忠、MEGA SI生態長詹伊正、VAD生態長林承軒，台灣大與精誠團隊聯袂出席硬科技日，與台灣大經營團隊共同呈現企業AI落地成果。
林之晨認為，未來三年是企業部署AI關鍵期，需要的是從電力、算力、傳輸、算法到應用，與企業流程與系統的ICT完整整合。
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