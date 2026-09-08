麗豐營收／8月2.88億元、年減10.7% 前八月年增5.2% 旺季衝單店業績

麗豐-KY（4137）8日公告8月合併營收2.88億元，年減10.71％；累計今年前八月合併營收25.08億元，年增5.24％。公司表示，旺季續衝平均單店業績成長，財政補貼收入人民幣1,800萬元已入帳。

麗豐表示，中國大陸美容保養市場正處轉型階段，消費者對於服務品質、產品性價比與數據化分析的需求皆不斷提升，麗豐身為大陸美容產業的龍頭業者，對於市場轉型已提前於去年開始積極布局。

公司表示，由於平均單店銷售業績較去年同期成長15％，隨著進入9月至年底的傳統旺季銷售期間，麗豐集團將持續優化平均單店業績成長，以期達到與加盟店共同獲利成長的雙贏目標。

麗豐表示，大陸美容保養市場對於抗衰老的需求高速成長，且客群多為具有高消費力的頂級會員，已成目前所有業者的兵家必爭之地，麗豐除了在大陸有近4,000家門店的通路，更有長達35年的大陸美容保養龍頭品牌形象深植人心。

此外，集團積極推動預防醫學與個人化保養的大健康戰略布局，在中國大陸上海及南京設有醫美及全科診所，並投資幹細胞生技公司，從傳統美容服務升級為高端整合式「健康美業生態平台」，加強深層細胞修復與頂級抗衰老服務的產品項目，其中全科診所市場需求湧現，本年度整體業績逐步上揚，8月營收較去年同期成長50%，全年度累積營收較去年同期成長17％，並自今年度6月起開始盈利，也是今年成長的助力。

展望未來，麗豐將持續加強集團經營策略在傳統旺季中的表現，持續透過建立消費者數據庫的肌膚檢測智能化AI護膚服務，建立各門店能精準掌握消費者在肌膚檢測、消費習慣與保養歷程等全方位的需求，並且透過大數據的分析與管理，將消費者的需求精準結合到下一個世代的產品與保養療程，透過麗豐在「內調外養」產品組合與深層細胞修復與頂級抗衰老服務的產品項目的大健康經營戰略，持續提升平均單店銷售業績。而電商、醫美及全科診所則是後市看好，勢將成為集團未來強勁的成長動能。