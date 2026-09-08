上海商銀獲利／前八月136億元、年增20% EPS2.79元穩居銀行股之冠

上海商銀（5876）自結8月稅後純益14.66億元，累積前八月稅後純益136.58億元，較去年同期成長20%，每股盈餘（EPS）2.79元，穩居銀行股每股盈餘之首。

上海商銀自結8月稅前盈餘18.81億元，歸屬於母公司業主稅後純益14.66億元；累積前八月稅前盈餘202.19億元，歸屬於母公司業主稅後純益136.58億元。據了解，8月現金股利入帳高峰期已過，回歸本業表現，該行今年獲利呈穩健成長，其中一部分來自轉投資香港子行成長幅度大，主因今年提列備抵呆帳比去年少，至於台灣母公司上海商銀則按預定計畫提列，估全年20-24億元。

受到整體市場競爭及去年高基期影響，上海商銀上半年淨利息收入較去年同期微幅減少0.7%。然而，隨著存放款結構優化效益顯現，核心營收動能已重回穩健增長軌道，全年放款目標維持5%成長。在非利息收入方面，整體財管及財金多元業務持續增長，手續費收入展現強勁動能，全年目標維持雙位數成長，其中財管手收目標15%成長。