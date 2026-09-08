快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

上海商銀獲利／前八月136億元、年增20% EPS2.79元穩居銀行股之冠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）自結8月稅後純益14.66億元，累積前八月稅後純益136.58億元，較去年同期成長20%，每股盈餘（EPS）2.79元，穩居銀行股每股盈餘之首。

上海商銀自結8月稅前盈餘18.81億元，歸屬於母公司業主稅後純益14.66億元；累積前八月稅前盈餘202.19億元，歸屬於母公司業主稅後純益136.58億元。據了解，8月現金股利入帳高峰期已過，回歸本業表現，該行今年獲利呈穩健成長，其中一部分來自轉投資香港子行成長幅度大，主因今年提列備抵呆帳比去年少，至於台灣母公司上海商銀則按預定計畫提列，估全年20-24億元。

受到整體市場競爭及去年高基期影響，上海商銀上半年淨利息收入較去年同期微幅減少0.7%。然而，隨著存放款結構優化效益顯現，核心營收動能已重回穩健增長軌道，全年放款目標維持5%成長。在非利息收入方面，整體財管及財金多元業務持續增長，手續費收入展現強勁動能，全年目標維持雙位數成長，其中財管手收目標15%成長。

上海商銀 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

玉山金、國票金前八月犀利 同寫歷史同期新紀錄

玉山金獲利／前八月280億元續創歷年新高、年增20% EPS 1.73元

櫻花營收／8月8.69億元、年增6.8% 連十月年增 前八月再創同期新高

鈊象8月營收22.68億再創新高！全年EPS上看50元 網卻嘆：股價沒反應

相關新聞

欣興營收／8月177億元、月增9.2%創新高 產能與客戶需求增加

PCB載板大廠欣興（3037）今日公布8月營收177.46億元創新高，月增9.2%，年增56.3%，公司說明產能與客戶需求增加。

上洋營收／8月4.5億元、年增37% 大型商用專案持續挹注營運動能

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）8日公布8月合併營收4.5億元，月增7.75%，年增37％。公司指出，受惠空調市場需求逐步回溫，經銷通路拉補庫存，加上商用大型專案陸續出貨認列，帶動8月營運動能提升；累計前8月營收33.5億元，年增9.36％。

鼎元營收／8月2.53億元、年增38.57% 光通訊動能強勁

鼎元（2426）8日公告8月營收2.53億元，月減0.83%，年增38.57%；累計今年前八月營收17.46億元，年增6.34%。受惠產品組合持續優化，加上高毛利的光通訊元件出貨增溫，帶動單月營收維持高檔水準，展現穩健的營運成長動能。

閎康營收／8月5.65億元、年增17.78%連六月創高 2027赴美服務

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布8月營收為新台幣5.65億元，年增17.78%，已連續六個月單月營收創歷史新高。1~8月累計營收41.96億元，較去年同期成長17.66%。主要受惠於北美各大CSP加速自研客製化 AI 晶片，帶動先進封裝架構演進與異質整合複雜度大幅提升，高階故障分析（FA）與可靠度分析（RA）訂單動能強勁，推升整體營運表現持續向上。

不只是獲利王 台灣大2027年挑戰電信營收王

台灣大哥大（3045）今年前7月每股純益3.32元，蟬聯電信每股獲利王，現在台灣大規劃公開收購台灣最大資訊服務業者精誠資訊（6214）至少39%股權，成功收購後，可望合併精誠營收及獲利，更將挑戰電信龍頭中華電信（2412），2027年可望拿下營收及獲利雙冠王寶座。

巨虹8月營收創20個月新高 記憶體部門貢獻顯著

記憶體通路商巨虹（8084）公告8月營收8,778萬，月增35.2%、年增145.1%，創下近20月營收新高，主要是受惠產業景氣旺盛。記憶體部門目前成為公司短期營運最大動能，未來可望繼續大啖產業商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。