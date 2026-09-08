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彰銀獲利／前八月賺155億元、年增逾兩成 財管成獲利引擎

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

彰銀（2801）獲利動能續強。彰銀公布8月稅後純益20.75億元、年增29.16%；累計前八月稅後純益155.67億元、年增23.21%，每股稅後純益（EPS）1.29元，獲利維持雙位數成長，主要受惠存放款及財富管理業務成長。

彰銀指出，前八月存放款業務穩健擴張，加上財富管理動能強勁，帶動利息淨收益及手續費淨收益同步成長，成為獲利主要推力。

近年推動企業金融、個人金融「雙翅膀」策略，也持續提高非利息收入占比，分散收益來源。

在企業金融方面，彰銀持續深耕核心客群及授信業務；個人金融則強化財富管理、信託及數位服務，希望在傳統利息收益之外，擴大手續費等非利息收入來源。

透過兩大業務引擎並進，也有助降低單一收益來源受市場波動影響。

面對全球經濟及金融市場變化，彰銀同步強化資產品質與風險控管，在擴大資產規模之際，兼顧獲利品質與經營韌性。

近期並獲選「2026外資精選台灣金融10強」，彰銀表示，反映財務體質、獲利成長及公司治理表現獲國際法人肯定。

除傳統存放款與財管業務外，彰銀也持續擴大信託版圖，近期攜手統一投信，為大三億營造量身打造員工福利儲蓄信託。

透過員工儲蓄與企業提撥雙軌機制，搭配不同風險屬性的投資組合，協助企業強化留才，同時讓員工累積長期資產。

永續金融也是彰銀近年布局重點，包括深化氣候風險管理、公司治理，以及透過綠色授信與永續金融服務支持企業低碳轉型。相關成果近年陸續獲國內外專業機構肯定，並逐步納入銀行日常授信及經營策略。

展望後市，彰銀表示，將持續以「雙翅膀獲利模式」強化成長動能，一方面提升利差及資金運用效益，另一方面擴大財富管理與手續費收入。

未來也將深化企業金融、海外布局、數位轉型及信託服務，在衝刺業務成長同時，持續兼顧資產品質與風險管理。

彰銀

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