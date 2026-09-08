英業達營收／8月832億元 月減7.67%、年增35.82%

英業達（2356）8月營收832.67億元，月減7.67%，年增35.82%，創下歷史同期新高；前八月累計6,436.26億元，較去年同期成長40.12%，同樣改寫歷史同期新高紀錄。公司指出，今年無論是通用伺服器還是AI伺服器，都將維持成長態勢。

英業達指出，目前AI伺服器需求強勁仍無庸置疑，惟先前提到的缺料狀況尚未看到緩解，包括memory、SSD、PCB以及MLCC等關鍵零組件短缺，出現長短料的情形，導致無法完整組裝，目前第4季缺料狀況仍不明朗，仍需持續觀察。

筆電方面，英業達8月筆電出貨150萬台，月減6.25%、年減16.66%，第3季出貨量預計將較上一季呈現高個位數下滑，公司表示主要原因在於客戶上半年為防止零組件持續漲價而提前拉貨，下半年將趨於保守，再加上記憶體短缺導致供貨不順，以及終端產品售價提升，市場買氣低迷。