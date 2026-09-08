安葆營收／8月6.78億元 年增67.7%

高科技廠房與算力基建電力整合廠商安葆（7792）8日公布今年8月營收，8月合併營收達6.78億元，較去年同期4.05億元增加2.74億元，年增率高達67.7%。

累計營收方面，今年前八個月累計營收達44.72億元，較去年同期36.79億元增加7.93億元，年增幅達21.6%，展現出強勁且穩健的成長態勢。

安葆指出，當市場聚焦於晶片與伺服器時，電力基礎建設才是支撐AI擴張的實質天花板與最底層的「剛性需求」。隨AI算力需求爆發，能源供應的穩定性與韌性已成為全球科技競爭的核心關鍵。

安葆表示，安葆集團將持續發揮電力設備與EPC工程統包的核心競爭利基，落實專案進度管理與品質控管，積極掌握高科技產業擴廠需求，為營運注入穩定動能。隨下半年進入傳統營運高峰期，經營團隊對於2026年達成「雙位數EPS」目標具備高度信心，預期獲利能力將伴隨營收規模擴張迎來雙重跳升。