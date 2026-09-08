萬海營收／8月192億元 月增3%、年增65.59%

萬海航運（2615）於8日公告2026年8月合併營收192.00億元，月增3.01%，年增65.59%；累計前八個月營收1,143.81億元，年增19.20%。

受惠於8月份貨量及運價持續較上月提升，帶動單月營收優於上月及去年同期表現，整體營收已連續五個月成長。市場運價方面，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連續六周上漲，目前仍維持相對高檔水準，顯示整體市場運價具一定支撐力道。

近期巴拿馬運河水位持續偏低，加上亞洲地區颱風等氣候因素影響，對船期安排及港口作業效率造成一定干擾；在碼頭處理能力及全球物流基礎設施擴張速度相對有限的情況下，部分港口壅塞問題仍未完全紓解。此外，航線調整及地緣政治風險等因素，持續影響全球航運供應鏈運作，使市場運價維持於相對高位；在新增運力成長有限下，供需結構亦為運價提供支撐。

隨著中國大陸十一長假將至，市場已提前展開備貨及出貨作業，推升9月份貨運需求維持穩健動能。公司持續依據客戶需求及市場變化，靈活調整航線布局與運力配置，提升營運彈性及服務效率，提供客戶穩定可靠的運輸服務，維持穩健經營表現。