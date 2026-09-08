快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

萬海營收／8月192億元 月增3%、年增65.59%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）於8日公告2026年8月合併營收192.00億元，月增3.01%，年增65.59%；累計前八個月營收1,143.81億元，年增19.20%。

受惠於8月份貨量及運價持續較上月提升，帶動單月營收優於上月及去年同期表現，整體營收已連續五個月成長。市場運價方面，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連續六周上漲，目前仍維持相對高檔水準，顯示整體市場運價具一定支撐力道。

近期巴拿馬運河水位持續偏低，加上亞洲地區颱風等氣候因素影響，對船期安排及港口作業效率造成一定干擾；在碼頭處理能力及全球物流基礎設施擴張速度相對有限的情況下，部分港口壅塞問題仍未完全紓解。此外，航線調整及地緣政治風險等因素，持續影響全球航運供應鏈運作，使市場運價維持於相對高位；在新增運力成長有限下，供需結構亦為運價提供支撐。

隨著中國大陸十一長假將至，市場已提前展開備貨及出貨作業，推升9月份貨運需求維持穩健動能。公司持續依據客戶需求及市場變化，靈活調整航線布局與運力配置，提升營運彈性及服務效率，提供客戶穩定可靠的運輸服務，維持穩健經營表現。

萬海 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鼎元營收／8月2.53億元、年增38.57% 光通訊動能強勁

櫻花營收／8月8.69億元、年增6.8% 連十月年增 前八月再創同期新高

相關新聞

欣興營收／8月177億元、月增9.2%創新高 產能與客戶需求增加

PCB載板大廠欣興（3037）今日公布8月營收177.46億元創新高，月增9.2%，年增56.3%，公司說明產能與客戶需求增加。

麗豐營收／8月2.88億元、年減10.7% 前八月年增5.2% 旺季衝單店業績

麗豐-KY（4137）8日公告8月合併營收2.88億元，年減10.71％；累計今年前八月合併營收25.08億元，年增5.24％。公司表示，旺季續衝平均單店業績成長，財政補貼收入人民幣1,800萬元已入帳。

上海商銀獲利／前八月136億元、年增20% EPS 2.79元穩居銀行股之冠

上海商銀（5876）自結8月稅後純益14.66億元，累積前八月稅後純益136.58億元，較去年同期成長20%，每股盈餘（EPS）2.79元，穩居銀行股每股盈餘之首。

上洋營收／8月4.5億元、年增37% 大型商用專案持續挹注營運動能

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）8日公布8月合併營收4.5億元，月增7.75%，年增37％。公司指出，受惠空調市場需求逐步回溫，經銷通路拉補庫存，加上商用大型專案陸續出貨認列，帶動8月營運動能提升；累計前8月營收33.5億元，年增9.36％。

鼎元營收／8月2.53億元、年增38.57% 光通訊動能強勁

鼎元（2426）8日公告8月營收2.53億元，月減0.83%，年增38.57%；累計今年前八月營收17.46億元，年增6.34%。受惠產品組合持續優化，加上高毛利的光通訊元件出貨增溫，帶動單月營收維持高檔水準，展現穩健的營運成長動能。

閎康營收／8月5.65億元、年增17.78%連六月創高 2027赴美服務

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布8月營收為新台幣5.65億元，年增17.78%，已連續六個月單月營收創歷史新高。1~8月累計營收41.96億元，較去年同期成長17.66%。主要受惠於北美各大CSP加速自研客製化 AI 晶片，帶動先進封裝架構演進與異質整合複雜度大幅提升，高階故障分析（FA）與可靠度分析（RA）訂單動能強勁，推升整體營運表現持續向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。