長榮營收／8月489億元 月增1.88%、年增48.63%

長榮海運（2603）8日公告8月合併營收，本月維持傳統海運旺季格局，整體國際海運市場價量穩健，本公司單月合併營收489.86億元，較上月增加9.07億元增幅1.88%，相較去年同期則增加160.29億元、增幅48.63%；累計前八個月合併營收為2,887.37億元，較去年同期增加257.21億元、增幅9.78%。

法人表示，根據上海航運交易所最新數據，SCFI本周上漲80.52點至3,590.05點，已連六周走揚，受惠於運價不斷上揚，長榮、陽明海運（2609）及萬海（2615）的營收、獲利表現跟著攀升。

巴拿馬運河受到降雨不足河道水位吃緊，9月起進一步限縮船舶通行量，加上中國大陸十一黃金周前出貨需求升溫，推升北美航線運價持續走強，帶動上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續第六周上漲；其中美西線上漲4.4%，遠東至美西每FEU運價突破7,000美元，近洋線也受到亞洲主要港口塞港影響，東南亞線周漲幅更達12%。

業界分析，巴拿馬運河是亞洲通往美國東岸的重要航運節點，可運用的有效艙位同步受到影響；若再碰上十一長假前的集中出貨潮，供需緊張程度將進一步升高，9月亞洲至美東航線的運力偏緊，部分航商透過跳港等方式調節供給；後續市場將持續關注巴拿馬運河水情、亞洲港口壅塞程度，以及中國大陸十一長假前後的出貨需求變化。