台化看9月營收優於8月 純苯加工利差走揚 SM增開產線、價量齊升

台化（1326）8日公布9月業績展望。對於整體市況，台化指出，一般認為美伊衝突短時間內不易解決，受此情勢影響，化工產品及塑料隨原油行情上漲，加上夏天高溫及假期結束，預期9月營收將會較8月改善。

在芳香烴產品部分，台化表示，8月中以後純苯與輕油間的加工利差放大，台化調整製程，補入甲苯及混合二甲苯，使苯維持高產出。

至於對二甲苯（PX）市況，台化指出，由於中國大陸PTA業者調降開動率、減產保價（PX為PTA上游原料），9月4日為止，上游PX開動率約76%。且PX與輕油行情間的加工差約每噸250-300美元，等於或略低於成本線參考值300美元。台化部分進料使用混合二甲苯，減少使用高價輕油，並以輕油為計價基準出售PX，以保本方式操作，避開低價及波動風險。

PTA則因下游聚酯開動率降低，市場有疑慮，至9月4日加工利差縮減至每噸406元人民幣。台化指出，雖9、10月為傳統旺季，但下游客戶以減產保價方式操作，應屬短期作為，台化認為，一旦下游開動率回升，將對台化寧波PTA營運有利。

苯乙烯（SM）則因8月中旬SM-2產線順利復車，產銷量提升，承接台苯公司（1310）停產後釋出的市場份額，並拓銷韓國、印度、歐洲市場，價量齊揚，預期將貢獻未來營收。

塑料也受惠淡季已過，9月家電及聖誕節需求開始恢復，預估產銷量會將較8月改善許多。台化也規劃兩岸PS及ABS聯合行銷及生產配置，善用中國大陸低成本優勢，結合台灣國際化銷售網路，拓銷全世界。

台化也指出，預期未來中東衝突應會持續一段時間，油價也將維持在高檔震盪，產品價格將有支撐。雖台化第3季受原油波動及淡季影響，本業經營情況不如預期，但原油維持高位，權益法投資收入將有所挹注。