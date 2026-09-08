緯穎營收／8月1,443億元創單月新高 連續三個月締新猷

AI伺服器ODM大廠緯穎（6669）8月合併營收出爐，達到1,443.12億元的單月歷史新高水準，這也是緯穎今年以來連三個月營收刷新單月新高表現，累計今年前八月合併營收達8,166.58億元、年成長42.8％，創歷史同期新猷。

法人指出，緯穎受惠於GPU專案及ASIC伺服器專案出貨動能同時看增，使下半年營運動能有機會持續升溫，推估全年營運表現將有望力拚達到年成長四成的成績單，推動今年業績表現改寫歷史新高紀錄。

緯穎8日股價收盤下跌6.02％至2,340元，股價也寫下9月2日除權以來單日新低。觀察籌碼面，三大法人一共賣超641張，連續七個交易日賣超，值得注意的是，外資買超160張，終結連續六個交易日賣超。