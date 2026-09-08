仁寶營收／8月673億元 月減16.9%、年增14.5%
仁寶（2324）8日公告8月營收673.37億元，月減16.9%，年增14.5%；前八月累計合併營收為5,879.41億元，較去年同期成長18.3%。公司表示，非PC業務持續成長，主要由AI伺服器業務帶動，預計年底將達成總營收占比40%的目標，新的 Neo Cloud客戶訂單將擴大成長動能。
仁寶指出，目前公司在歐洲、亞洲及美洲等三大區域皆拿下AI雲端訂單，成長動能強勁，為滿足客戶需求，台灣及美國都將拓展出新據點，並在4個國家同步擴充產能，仁寶預計，新的產能都將在今年年底前逐步上線並進入量產。
PC方面，即便上半年持平，公司仍預期全年PC出貨量將出現中雙位數下滑，主因仍是零組件成本上升，影響買氣。不過仁寶指出，即便出貨量下降，透過高毛利的產品組合，公司整體單位獲利能力仍保持穩定，未來公司將持續轉向高階及AI PC等高毛利產品。
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