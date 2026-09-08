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廣達營收／8月月增15.8％、再創單月新高 前八月站上2.64兆元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

廣達（2382）8日公告8月合併營收達4,239.71億元、月成長15.8％，再創單月歷史新高，相較去年同期大幅增加177.5％。累計今年前八月合併營收為2.64兆元、年成長102.6％，持續刷新歷史同期新高。

觀察出貨表現，廣達8月筆電出貨260萬台，雖然相較7月的280萬台下滑，不過主要成長動能仍舊來自AI伺服器，當前出貨產品類別為GB300，不過隨著Vera Rubin出貨量能持續放大，預期今年底至明年初將會開始逐步世代交替，使Vera Rubin成為廣達後續AI伺服器的主要產品線。

據了解，廣達先前召開法說會，對未來前景抱持樂觀態度，預期目前訂單能見度至少已經放眼到2027年，且現在已經開始與客戶規劃2028年的測試用電力需求，代表2028年訂單幾乎確定即將到手，使廣達後續業績成長動能有機會一路創高。

廣達 營收 伺服器

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