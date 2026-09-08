至上營收／8月407億元、年增155% 前八月3,783億元創同期新高

半導體通路商至上（8112）8日公布8月合併營收407.41億元，月減47%、年增154.83%；累計前八月營收3,783.9億元，年增177.42%，創歷年同期新高。公司表示，營收大幅成長主要受惠記憶體等零組件價格持續上漲，以及伺服器、手機客戶拉貨動能強勁。

至上7月營收一度衝上768.7億元、改寫單月歷史新高，因此8月雖自高檔回落，但年增幅仍達1.55倍。今年以來公司營收規模明顯放大，首季、第2季與上半年營收均創歷史新高，其中第2季營收1,506.1億元，季增36.7%、年增167.2%，並連三季刷新單季紀錄。

至上為三星（Samsung）在台重要代理商，前七月DRAM與NAND Flash合計占營收比重達88%。第2季記憶體業務中，伺服器應用占比已超過五成，手機占比降至33.7%，反映AI伺服器需求持續拉高記憶體產品出貨比重。

展望後市，至上先前表示，對下半年業績成長具信心。法人指出，短期記憶體供需缺口仍大、漲價趨勢尚未結束，只要原廠供貨順利，營收與獲利仍有向上空間；至上先前也預期，伺服器用記憶體價格今年底前仍將維持上升趨勢，相關營收占比可望進一步提高。