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緯創 GDR 完成訂價、折價約5.5％ 8日股價表現收黑
ODM大廠緯創（3231）宣布完成海外存託憑證（GDR）訂價，發行總金額達到14.72億美元，換算每股面額約新台幣186.24元，以7日緯創收盤價197元計算，約折價5.5％。不過，緯創發布GDR消息後，影響8日股價表現，最終下跌5.33％至186.5元。
緯創7日晚間發布重大訊息，表示已經完成GDR訂價，發行總金額約14.72億美元，每單位價格為58.88美元，GDR一共發行2,500萬單位，表彰緯創2.5億股普通股，等同於每單位GDR代表緯創10股普通股，折合約每股新台幣186.24元，訂價日期為9月7日，預計9月10日正式發行。
緯創7日收盤價186.24元計算，本次GDR約折價5.5％。不過，緯創GDR消息釋出後，影響8日緯創股價表現，終場下跌5.33％至186.5元，股價寫下四個交易日以來低點，三大法人一共賣超4萬3,345張，連續兩個交易日賣超，其中投信、自營商仍站在買方，且分別連續買超8個、7個交易日。
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