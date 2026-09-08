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喬山營收／8月48.4億元、年增22.6%創同期新高 旺季即將到來

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布8月合併營收48.4億元、年增22.6%；累計前八月合併營收345億元、年增14.1%。單月及累計營收雙創同期新高。

在商用通路表現上，最大市場北美區8月商用成長超過二成，除了美國市場需求強勁外，歐洲區德國、西班牙、義大利及波蘭等市場亦有超過五成的高成長率，顯示喬山的品牌地位穩固，並且藉由全球銷售與服務網絡的優勢，拉大與競爭對手距離。

美國最大的連鎖健身房Planet Fitness對於今年全年展望樂觀，新店家數為180至190家，設備汰舊換新則為150至160家。截至今年6月底俱樂部總數已達2,930家，會員人數約2,150萬名，新店設備需求能見度高，而近3,000家既有門市所帶來的設備汰換與增購需求，將提供喬山穩定的長期商機。

另一方面，拉丁美洲的Smart Fit目標全年新開330至350家健身房，截至7月底，今年已增加98家，目前還有134家正在施工，估計下半年將進入展店高峰期。

為了支持長期成長需求，喬山規劃的越南二廠已於8月3日落成啟用，這座占地約20公頃、投資約7,000萬美元的新廠正式加入喬山集團全球製造版圖。

越南新廠主要生產商用市場跑步機、橢圓機、心肺交叉訓練機、飛輪、重訓設備及相關零組件，預估年產值可達4億美元，將成為支援全球市場的重要製造基地。

喬山越南二廠的正式開幕，將更優化集團在製造的布局，也代表喬山對未來幾年商用市場的成長充滿信心，並已做好準備。

喬山 營收 西班牙

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