國巨營收／8月163億元 月增1.2%、年增51.8% 再創單月新高

AI需求續強，國巨*（2327）8日今年公布8月營收163.32億元、月增1.2%、年增加51.8%，再創下單月營收歷史新高（若以美元換算，單月營收月增1.7%、年增43.4%）；累計前八月營收1,150.85億元、年增34.9%（若以美元換算，年增33.2%）。

國巨分析，儘管歐洲、美國有假期效應，但AI相關應用及亞洲地區需求持續強勁，標準品及特殊品皆呈現穩定成長，各個產品應用也溫和成長，致使8月營收持續成長。展望未來，國巨認為，隨著AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變，將持續密切關注相關發展。

國巨也說，儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，但客戶庫存水位目前仍維持健康，將審慎因應經濟環境變化，並彈性調整以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。