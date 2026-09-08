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三集瑞營收／8月1.73億元HVDC、Molding TLVR 迎放量期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）科技8日公告2026年8月合併營收為1.73億元，與去年同期相當，累計前8月營收12.77億元，年減19.25%。公司指出，隨著產品結構逐步調整，消費性PC相關產品占比持續降低，AI及伺服器產品則呈現明顯成長，加上陸系及歐洲車用電感訂單逐步升溫，BBU相關產品維持穩定出貨，帶動整體營運結構與產品單價（ASP）持續優化。

在AI伺服器布局方面，三集瑞表示，為因應新世代AI伺服器功耗持續提升，800V高壓直流（HVDC）供電架構相關磁性元件已自8月起小批量出貨，後續將依客戶下單及新平台導入節奏，預期自今年底至2027年第1季逐步放量，且近期市場亦持續朝高功率密度資料中心與高效率電源架構發展，800V HVDC已成為AI資料中心電力系統升級的重要方向，帶動高耐壓、高效率磁性元件需求提升。

此外，三集瑞高階模壓式（Molding）TLVR產品布局亦進入收成階段，目前各大品牌伺服器廠均已導入相關產品並陸續進入量產，隨著AI伺服器及新一代CPU平台持續升級，TLVR需求可望進一步擴大。公司憑藉模壓製程、高功率及客製化磁性元件開發能力，持續提升高階AI及伺服器產品占比，產品組合優化效益亦將逐步顯現。

展望後市，三集瑞正向看待在全球AI基礎建設投資仍維持強勁的趨勢下，各大CSP持續擴大投入資料中心資本支出，加上AI應用快速普及，帶動伺服器、電源及相關磁性元件需求延續成長。

三集瑞強調，隨著800V HVDC、模壓式TLVR等高階產品陸續進入量產，以及AI伺服器、車用及BBU等產品線同步拓展，樂觀未來營運動能將逐步增強，高階產品出貨於2027年進一步放量，可望優化營收結構與改善獲利能力，為下一階段成長奠定更穩健成長基礎。

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