這家被市場忽略的PTFE隱形冠軍 外資齊聲按讚、目標價看四字頭

台股8日震盪盤軟，盤面個股跌多漲少，不過隨外資紛紛按讚，包括摩根大通（小摩）、麥格理等證券給予正向評級，激勵南亞（1303）股價震盪盤堅，終場逆勢上漲4.5元、收235元，漲幅1.9%，表現相當亮麗搶眼。

小摩指出，市場預期輝達（NVIDIA）在 Rubin Ultra NVL576 交換器板上，可能改用 PTFE加 M9／M10 半固化片的混合方案，而非純 M10銅箔基板（CCL），吸引市場對於PTFE的高度關注，但市場卻普遍忽略南亞在 PTFE 領域的長期記錄。

事實上，小摩指出，南亞自 2021 年起，產品目錄中即包含微波元件用低介電 PTFE CCL，過去 10 年也取得多項專利，包含玻纖布增強 PTFE prepreg／CCL 製造、添加低分子量 PTFE 粉末、以及多層／細線路板加工專利等。

由於銅箔及 CCL 市場供需加速緊繃，近期加工費與價格調漲，小摩將南亞2026、2027年稅後純益預測分別上調 20% 與 68%，目標價由300元大幅提升至350元，維持「優於大盤」評等。

麥格理證券則認為，南亞從傳統化工廠轉型為 AI 電子材料龍頭，加上垂直整合的核心競爭優勢、及產品組合優化AI 驅動獲利，預估2026-2028年淨利的年複合成長率（CAGR）達38%，因此給予「優於大盤」評等，目標價更上看424元。