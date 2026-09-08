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上洋營收／8月4.5億元、年增37% 大型商用專案持續挹注營運動能

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋公司。記者籃珮禎／攝影
上洋公司。記者籃珮禎／攝影

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）8日公布8月合併營收4.5億元，月增7.75%，年增37％。公司指出，受惠空調市場需求逐步回溫，經銷通路拉補庫存，加上商用大型專案陸續出貨認列，帶動8月營運動能提升；累計前8月營收33.5億元，年增9.36％。

上洋表示，家用空調歷經前期終端市場需求調整後買氣正逐步回穩，經銷商近期陸續出現回補庫存需求，帶動經銷通路拉貨動能轉強，加上大型專案同步挹注，冰水機設備陸續出貨予大型企業客戶，商用專案完成階段性認列，共同帶動8月空調事業營運表現。

商用洗衣事業方面，上洋指出，8月營運表現與去年同期大致持平，惟受到海外設備出貨時程較去年同期放緩影響，部分抵銷台灣市場成長動能。下半年海外市場將陸續導入新品，並持續布局東南亞市場及既有客戶需求，隨著後續新品上市與訂單逐步推進，可望帶動海外出貨動能回升，進一步挹注商用洗衣事業營運表現。

上洋進一步說明，大型冰水系統專案多依工程進度分階段認列，隨相關專案陸續推進，業務貢獻可望持續提升。目前公司已累積龍頭科技業、大型企業及公部門等多元客戶實績，並隨客戶類型與專案規模擴大，持續深化從空調系統規劃、設備導入、工程執行至後續維運的一站式整合服務能力。

另有今年代理的三菱重工燃氣發電機設備加持，能源系統有效整合，有助提升大型專案承接能力與客戶黏著度，強化市場競爭優勢。

展望未來，上洋表示，隨家用空調市場需求逐步回穩，加上企業節能減碳、ESG轉型及相關政策持續推動下，設備升級需求可望穩健成長，公司將結合三菱重工完整產品線與在地服務優勢，深化大型商用空調、冰水機及節能設備市場布局。

另一方面，隨大型冰水機出貨比重提高，產品組合有所調整，整體毛利結構亦將隨之變化，上洋強調，將持續優化產品與專案組合，透過旗下各事業體同步發展，為中長期營運增添成長動能。

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