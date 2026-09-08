健喬營收／8月7.5億元、年增50% 賀爾蒙廠通過日本PMDA調查

健喬（4114）8日公告8月合併營收7.5億元，較去年同期成長50%。累計今年前八月合併營收50.96億元，較去年成長26%。其中癌症用藥產品累計年成長43%，心血管與代謝產品群年成長48%，婦女健康照護產品年成長23%。

健喬在海外市場布局也取得進展，近期完成越南產品經銷合作，賀爾蒙廠並通過日本PMDA醫藥品適合性調查，為後續拓展亞洲市場奠定基礎。

除了主力產品銷售動能持續增強，鼻噴過敏性鼻炎用藥及六個月長效型荷爾蒙治療藥物也展現亮眼成長；鼻噴劑今年8月整體銷售較去年同期成長21%，其中單一主力產品更大幅成長61%，目前已全面進入全台醫學中心，所屬複方治療獲最新ARIA國際過敏性鼻炎治療指引優先推薦，隨臨床使用持續擴大，加上季節轉換帶動過敏性鼻炎用藥需求，可望進一步推升相關產品線銷售動能。

另一成長動能來自六個月長效型荷爾蒙治療藥物，為台灣目前唯一同時核准用於晚期攝護腺癌及兒童中樞性性早熟（CPP）的六個月長效劑型。根據IQVIA美國市場資料，該產品在攝護腺癌相關治療領域處方量排名第一，在兒童中樞性性早熟治療領域亦居六個月長效劑型處方量之首。隨全台各大醫學中心陸續進藥，業績較去年同期成長約30%，市場滲透持續提升。

今年上半年上市的消化疾病及婦女健康領域新產品市場布局持續深化，慢性便秘新機轉藥物自上市以來，累計已突破200家醫療院所進藥；婦女健康方面，子宮肌瘤新一代口服GnRH拮抗劑目前也已導入114家醫療院所，涵蓋十家醫學中心，展現兩項新產品上市後快速擴大的市場滲透力。隨醫院覆蓋率、臨床認知及使用持續提升，可望加速挹注消化疾病及婦女健康產品線成長，成為後續營運的重要成長動能。

海外市場方面，健喬持續深化亞洲布局，7、8月先後完成鼻噴劑及降血壓複方藥的越南經銷合作，分別切入約1,180萬美元及6,000萬美元市場，兩項產品預計於2029年上市。此外，健喬賀爾蒙廠8月通過日本PMDA醫藥品適合性調查，合作藥廠順利取得藥品上市核准，為後續產品進入日本市場及拓展國際合作奠定基礎。

除產品銷售與海外布局外，健喬持續透過專業醫學教育與學術交流深化核心治療領域。8月以完整產品組合參與2026年泌尿科醫學會年會，並與兩大醫學會合作完成四場高血壓疾病教育活動；消化疾病領域亦舉辦胰臟外科專家交流及慢性便秘新治療機轉專題演講，透過醫療專業交流提升疾病與治療認知，進一步強化市場影響力及產品滲透。

健喬表示，隨國內產品滲透率提升、創新治療布局擴大及海外商業化進程持續推進，可望進一步強化集團營運成長動能，未來將持續深化核心產品市場、引進創新療法並加速亞洲市場拓展，同時提升製造效率與供應韌性朝區域大型製藥集團目標穩健邁進。