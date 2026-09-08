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鼎元營收／8月2.53億元、年增38.57% 光通訊動能強勁
鼎元（2426）8日公告8月營收2.53億元，月減0.83%，年增38.57%；累計今年前八月營收17.46億元，年增6.34%。受惠產品組合持續優化，加上高毛利的光通訊元件出貨增溫，帶動單月營收維持高檔水準，展現穩健的營運成長動能。
鼎元近年積極調整營運策略，將研發與產能資源聚焦於光通訊與高階感測領域。法人指出，隨著AI資料中心對高速傳輸需求激增，加上日系供應商淡出市場引發缺貨效應，鼎元憑藉GaAs及InGaAs技術優勢，成功切入800G、1.6T光模組與共同封裝光學（CPO）供應鏈，帶動高階光探測器（PD）拉貨力道強勁，整體訂單能見度已延伸至2028年。
展望後市，鼎元自第3季起啟動12億元資本支出擴建新產線，積極布局高階光通訊產能，下半年隨著光通訊營收比重進一步攀升，產品組合優化將有助於毛利率走揚。
此外，鼎元攜手富采（3714）、友達（2409）等供應鏈夥伴開發Micro LED CPO光學模組，卡位短距離高速傳輸商機，新產能與前瞻技術雙軌並進下，中長期營運表現可期。
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