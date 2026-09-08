鼎元營收／8月2.53億元、年增38.57% 光通訊動能強勁

AI伺服器ODM大廠緯穎（6669）8月合併營收出爐，達到1,443.12億元的單月歷史新高水準，這也是緯穎今年以來連三個月營收刷新單月新高表現，累計今年前八月合併營收達8,166.58億元、年成長42.8％，創歷史同期新猷。

2026-09-08 17:14