瑞軒營收／8月27.25億元 年增23.6%

瑞軒（2489）8日公告今8月合併營收27.25億元，創近年單月新高，較去年同期增加23.6%，累積今年前八個月合併營收185.96億元，年增17%，寫下營運新里程碑。

瑞軒表示，受惠於高價值非電視類產品出貨持續放量，8月單月營收表現一舉超越7月的近年高點，再度刷新自2021年以來的近年單月營收最高紀錄。相較於今年7月的26.91億元，月增1.3 %；相較於去年同期22.05億元，則大幅增長23.6%，單月營收表現已連續數月展現強勁的成長韌性。

瑞軒累計今年前八個月，自結合併營業收入達185.96億元，相較於去年同期的159.44億元，成長幅度達16.63%，主要得益於公司近年產品組合轉型策略成功。其中，電腦周邊產品出貨超過3,000萬個、視訊會議產品以及AIOT產品的出貨量顯著增加，相較於去年展現了極為強勁的增長力道，整體營運表現維持穩健向上的趨勢。