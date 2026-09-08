緯穎營收／8月1,443億元、年增50.4% 再創歷史新高

AI伺服器大廠緯穎（6669）8日公告8月營收1,443.12億元，月增22.6%，年增50.4%，再創單月歷史新高紀錄；前八月累計營收8,166.58億元，較去年同期成長42.8%。外資指出，預計第3季營收季增將達22%，第4季更將加速成長，動能包含新款 AI 伺服器放量以及產品線從 ASIC 擴展至 GPU AI 伺服器。

外資表示，緯穎營收成長主要由通用伺服器的穩健成長與主要 ASIC 客戶的新一代 AI 伺服器量產所帶動，資本支出的大幅增加更顯示 AI 需求極為強勁。此外，近日供應鏈傳出。AWS 近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，將推升緯穎成長動能，再加上GPU專案加持，法人看好緯穎2026年業績有機會年增四成，寫下歷史新高。