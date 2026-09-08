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鼎基營收／8月2.81億元、年增12.1% 登上同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

TPU(熱可塑性聚氨酯)高科技膜領導廠鼎基（6585）8日公布8月合併營收2.81億元，刷歷史同期新高，較去年同期成長12.1%。主要受惠高階汽車車漆保護膜需求明顯成長，加上工業應用產品出貨增加，支撐8月營收維持年增表現，惟因應不同領域客戶拉貨排程影響，單月表現較上月回落。

各應用領域表現來看，汽應用延續淡季不淡態勢，整體業績較去年同期勁揚中高雙位數。其中，高階保護膜持續受惠中東市場需求暢旺，推升單月業績年增一倍、其他內裝產品隨著客戶完成新品認證後逐步放量出貨，業績也呈現年成長。

醫療應用方面，本月出貨動能回穩，業績較前一月增長，惟因貨櫃船期致去年同期基期較高，單月業績呈年減；電子應用則已配合客戶完成新機前期的鋪貨，相關出貨依計畫推進。此外，工業應用客戶本月也有小量下單出貨，挹注營收表現。

鼎基累計前八月營收22.33億元，較去年同期成長17.3%，逼近歷史同期高點。展望後市，鼎基汽車應用新品已陸續完成客戶驗證並進入量產，加上既有產品出貨動能延續、醫療領域客戶維持穩定拉貨力道，全年營運維持雙位數成長目標。

永續經營方面，鼎基持續從環境管理、綠色製造及供應鏈管理等面向深化永續布局，並於8月發布《2025年永續報告書》，完整揭露環境、社會與公司治理(ESG)各面向之具體作為與績效指標。

鼎基2025年度排放量較前一年度減少逾7%，高雄廠太陽能系統全年發電量達168.6萬度，相當於2.1座大安森林公園年碳吸收量，屏東廠亦啟動565.46 kWp太陽能建置計畫，有望加速達到減碳目標。同時，公司持續接軌國際永續標準，包含取得Bluesign、ISCC PLUS及ISO 13485等認證，建立完善的生產品質。

鼎基 營收

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