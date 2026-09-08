巨虹8月營收創20個月新高 記憶體部門貢獻顯著

記憶體通路商巨虹（8084）公告8月營收8,778萬，月增35.2%、年增145.1%，創下近20月營收新高，主要是受惠產業景氣旺盛。記憶體部門目前成為公司短期營運最大動能，未來可望繼續大啖產業商機。

記憶體供應愈趨緊俏，通路商將採購進來的顆粒，經過測試後再賣給下游電子廠商或組裝廠，由於終端需求強烈，這類供應模式成為通路商的新商機，而且具有一定毛利率空間。巨虹8月營收創高，據悉也是此類商業模式的受益者。

回顧上半年財報，巨虹還在損平附近徘徊，虧損0.05元。但7、8月起開始有記憶體產品挹注，營收年增率分別為78%、145.1%，未來營運可望逐步漸入佳境。

巨虹獲得主管機關核准現增，公告以每股45.6元、增資發行10.5萬張，預計募集約48億元，擬透過子公司宏康控股取得百略醫學82%股權。法人分析，百略醫學手握全球100多國的醫學通路，若能順利併購，可加強公司通路廣度、更將深化台灣生技業的全球布局影響力。

百略的體溫量測（耳／額溫槍）市占率全球第一、電子血壓量測全球第三，以「Microlife」為品牌名稱，逾100個國家均有行銷通路。2018年被摩根士丹利旗下基金以收購下市，被收購前六年每股純益均逾5元。