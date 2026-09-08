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三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

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緯創GDR定價約186元 折價5.5%引發賣壓出籠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

ODM大廠緯創（3231）海外存託憑證（GDR）完成定價，於深夜公告發行價格為每單位58.88美元，共發行2,500萬單位、代表2.5億股普通股，換算每股約186.24元，較台股市價折價約5.5%，籌資金額為460億元，稀釋股本7.29%。此定價引發強烈賣壓，緯創8日一早開空跳低，一度跌逾7%，終盤收斂回186元，與GDR定價持平。

市場解讀，強力賣壓主要來自於GDR套利交易預期，以及股權稀釋所導致，GDR訂價較台股市價低5.5%，具有不小的套利空間，海外投資人可能透過賣老股、買GDR的組合操作，達到套利目的，此為第一層賣壓。再來是本次GDR發行2.5億普通股，將稀釋股本7.29%，市場預期將會對EPS造成不小的衝擊，只有當緯創能快速將投入的資本轉為營收及獲利，才能抵銷稀釋效應。

不過從基本面來看，AI伺服器需求仍十分強勁，外資高盛也指出，緯創7月營收表現超出預期，顯示企業級客戶需求遠超想像，接下來在新世代產品Vera Rubin的助力下，緯創成長力道值得期待。

緯創

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