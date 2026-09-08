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閎康營收／8月5.65億元連六月創高 北美CSP自研AI晶片需求升溫

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布8月合併營收5.65億元，月增0.38%、年增17.78%，連續六個月改寫單月歷史新高；累計前八月營收41.96億元，年增17.66%，同創歷年同期新高。

閎康表示，北美大型雲端服務供應商（CSP）加速開發客製化AI晶片，推升先進封裝及異質整合複雜度，高階故障分析（FA）與可靠度分析（RA）訂單動能強勁，帶動營運持續向上。

隨AI晶片朝高效能、高頻寬發展，客戶除採用CoWoS，也加速布局EMIB等封裝架構，進一步拉升故障分析、材料分析及可靠度分析需求。閎康目前可透過3D X-ray、FIB、Nano-prober及電性分析等技術，協助客戶進行結構檢測、失效定位與根因分析。

海外布局方面，閎康位於北海道的首座故障分析實驗室已於9月啟動服務，第4季將規劃關東及東北地區的實驗室拓展時程；美國市場預計2027年在地提供故障分析與材料分析服務，掌握AI晶片研發帶動的檢測需求。

閎康 營收

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