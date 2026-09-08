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三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

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捷迅營收／8月7.99億元、月增13.5% 三大引擎齊發 實現提升獲利目標

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球綜合物流服務承攬業者捷迅（2643）8日公布8月營收7.99億元，月增13.53%，年增7.80%，創今年新高，營運呈現顯著成長走勢，展現亮眼績效。

此一成績不僅映證全球供應鏈需求復甦與公司在海外布局綜效顯現，更精準兌現董事長顧城明於今年初法人說明會上對市場的預告— —「今年公司成長力道將顯著增強，並全面帶動獲利能力提升。」

捷迅指出，8月份營收強勁增長主要得益於三大營運主軸的持續發酵，AI與高科技供應鏈空運物流需求湧現：隨著全球AI伺服器、高階半導體及消費性電子旺季拉貨力道轉強，客戶需求大增。捷迅深耕多元客戶，成功搶攻AI高時效且高單價需求的運送商機。

位於東南亞布局及北美市場新客群拓展有成，消費電子品因客戶備貨需求攀升，帶動貨流量與平均單價雙雙上揚。海外倉儲與整合物流規劃使公司推進美國達拉斯自建倉儲設施與國際轉運中心的效益持續發揮放大，捷迅因為提供一站式供應鏈解決方案，有效提升客單價與服務附加價值。

董事長顧城明年初於法人說明會向投資人表示，2026全年對市場表達審慎樂觀看法，並強調公司將透過優化客戶結構、精準掌握市場趨勢，以及擴大自營物流倉儲利基，打造永續的獲利能力。 而自第2季開始，業績表現也兌現董事長於年初法說會時的承諾，高度體現經營團隊對於明確目標的極高執行力。 捷迅不盲目追求低價量增，而是聚焦於高附加價值、及AI高科技供應鏈服務，隨著下半年產業傳統旺季到來，運價與貨量雙雙回溫，營運結構的優化將直接反應在整體獲利表現上。 展望旺季效應疊加高毛利業務，成長續航力可期，

隨著第3季進入電子產業傳統旺季，加上AI伺服器相關高單價貨品出貨力道延續，空運與海運市場需求顯著升溫。

捷迅未來將持續深化四大策略重點，1. 深耕高科技AI供應鏈：提供客製化跨國空海運物流與快速通關解決方案。2. 發揮海外資產效益：積極發揮北美達拉斯等自建倉儲與物流樞紐效益，提高客戶黏著度。3. 彈性運力調配：靈活運用與長約合作夥伴資源，確保峰值運力與利潤空間。4. 優化獲利結構：透過系統化管理與高附加價值業務比重提升，優化營業利益率，為股東創造最大價值。

捷迅 營收

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