南寶營收／8月22.2億元、年增14.2% 創同期新高

南寶（4766）8月營收22.21億元，年增14.2%、月減7.3%，寫同期新高。前八月累計營收170.36億元，年增11.4%，亦創歷史同期新高。

南寶表示，8月營收年增，主因為原物料價格成本上升，帶動客戶較為積極下單備貨，南寶也逐步調整產品價格。展望全年度，南寶認為，價格上調、鞋材業務訂單份額增加，加上遲好開發新產品與應用的帶動下，公司對於全年營收再創新高的把握，較上季進一步提升。

南寶指出，公司著重電子與半導體特化領域布局，鎖定具備進口替代需求、高技術門檻且潛在市場龐大的項目。目前半導體用膠與折疊螢幕用光學透明膠（Foldable OCA）均已取得關鍵技術突破，並開始小量出貨。

尤其在OCA膠材部分，南寶躋身全球少數成功開發折疊螢幕用光學透明膠的供應商，該產品具備高耐彎折性及高黏著彈性，能有效降低反覆彎折造成的耗損，提升螢幕穩定性與使用壽命。半導體相關應用主要用於封裝製程，隨著客戶認證、開發與測試需求持續推進，今年營收將可望逐步提升。

在鞋材接著劑業務方面，南寶指出，儘管目前觀察消費需求仍較平緩，然在產品價格隨成本逐步調整、積極爭取更多訂單份額，以及去年低基期效應的帶動下，今年可望回歸成長。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，但在產品價格隨成本調整效應逐步發揮，加上持續開發新產品與應用的助益下，預期今年持續成長。南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率持續提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，今年營收可望持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期帶動業務持續成長。