廣達營收／8月4,239億元、年增177% 再創歷史新高

廣達（2382）8日公告8月營收4,239.71億元，月增15.8%，年增177.5%，首度突破4,000億元大關，並改寫單月營收歷史新高紀錄；前8月累計營收2.64兆元，較去年同期成長102.6%。廣達先前於法說會上指出，第3季AI伺服器營收將維持季增趨勢，全年營收倍增；筆電部分則預計季減20%，全年較去年雙位數下滑。

廣達表示，目前客戶對於AI產品規劃以及訂單能見度已延伸至2028年，成長路徑十分清晰。在客戶需求的強勁成長下，廣達產能不足以滿足後續生產需求，因此於今年7月通過收購友達光電的華亞廠，收購價197億元，預計明年第4季完成廠房交割，新產能加入後，台灣AI伺服器後段組裝產能將較目前產能倍增，同時還能與研發總部形成高效串接，降低溝通成本，提高生產效率。