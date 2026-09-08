上詮 FAU 出貨將持續增速 高盛喊買進

高盛於報告中指出，上詮（3363）光纖陣列元件（FAU）已於第3季開始出貨，帶動營收成長，公司對相關業務保持樂觀，並預期在AI伺服器機櫃需求攀升以及FAU規格升級的推動下，未來將迎來強勁的獲利成長。高盛則預估營收成長力道將會在2027年下半年進一步加速。

高盛指出，管理層對AI資料中心（AIDC）的光通訊網路趨勢抱持正面看法，並預期上詮將受惠於CPO交換器終端需求從橫向擴展（scale out）到縱向擴展（scale up）的成長，同時隨著資料傳輸速度提升，FAU的通道數量也隨之增加，市場的進入門檻將被提高，上詮的研發與高精度製造能力將成為技術護城河。

財報表現方面，高盛指出，隨著FAU開始出貨，上詮的毛利率將逐步回升，預估2028年毛利率將有望擴張至37.9%。