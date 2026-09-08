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台塑四寶公布營收 南亞創50個月新高 台塑化受惠油價大漲年、月雙增

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑企業四大公司8日公布8月營收，南亞（1303）、台塑化（6505）年、月雙增，台塑（1301）、台化（1326）月減、年增。其中，台塑化持續受惠國際油價大漲，推升外銷油品價差；南亞旗下電子材料營收占比提升至59.8%，8月營收更寫50個月新高。

台塑化8月營收819.05億元，月增9.5%、年增50.3%。與7月相較，銷售量差增加24.6億元，銷售價差增加46.2億元。煉油事業因原油陸續交貨，原油煉製量達15,396千桶，較上月增加702千桶，銷售更月增1,096千桶。與去年同期相較，則因今年8月杜拜原油均價比去年同期增加19.3美元/桶，且外銷油品對原油價差顯著擴大，產品平均售價比較年同期增加48.7美元/桶。

烯烴事業則月增、年減，但四大產品（乙烯、丙烯、丁二烯、裂解汽油）均價均較上月、去年同期上漲。

南亞8月營收306億元，月增0.1%、年增46.7%，寫50個月新高。南亞指出，8月營收月增幅度放緩，主因為銷售表現呈「電子增、化工減」趨勢：8月雖化工產品因BPA下游定檢，致營收下滑，但電子材料產品營運表現持續亮麗，推升整體營收站上50個月新高。

南亞指出，8月電子材料營收較去年同期大增82.3%。南亞8月配合市況，調漲CCL、銅箔、玻纖布(絲)等各產品售價，除高階產品以外，也持續調漲中階及一般材料價格。此外在生產線滿載的情況下，透過製程優化工程，突破產能瓶頸，不但已在短期內提高生產能力，順利增加產出，更可於下階段再進一步提升高階產品產銷量，持續貢獻營收。

台化8月營收305.58億元，月減2.3％、年增31.7％。台化指出，8月因中東地緣衝突持續發酵，美國加大經濟制裁，且荷莫茲海峽控制權陷入僵局，原油運輸量不易提升，刺激油價及石化原料高檔震盪，及部分同業裝置集中檢修，支撐產品售價行情。此外，台化持續調整產品組合，增加差異化產品比例，平均售價較去年同期提升。

台塑8月營收139.92億元，月減8.5％、年增6.8％。台塑指出，8月營收月減，主因為銷售量差減少。台塑表示，8月配合台塑石化公司OL-3歲修，台塑麥寮四個廠安排歲修，產銷量減少；加上100%轉投資台塑工業美國公司已於8/1併入台塑美國公司，因此，致8月產品銷售量較7月減少6.3萬噸。

台塑也表示，與去年同期相較，今年因乙、丙烯價格上行，8月各主要產品平均價格比去年同期上漲，幅度介於27％~58％。但美伊戰事反覆，原油及原料乙烯、丙烯價格高檔震盪，下游客戶採購保守，加上中國大陸房地產及汽車需求疲弱，且台塑工業美國公司已併入台塑美國公司，台塑8月PVC、液鹼及PE產品銷售量，合計比去年同期減少9.7萬噸。

台塑 台塑四寶 營收

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