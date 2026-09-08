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揚秦營收／8月3.10億元創歷史次高 涮金鍋首度插旗新北市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）8日公布8月營收3.10億元，年增15.22%，較上個月略減0.38%，創單月歷史次高紀錄，累計今年前八月營收23.28億元，較去年同期增加18.70%，創同期新高紀錄。揚秦表示，雖然颱風豪雨干擾部分門市營運，但受惠於主力品牌「麥味登」店數增長及暑期外食與聚餐消費動能強勁，仍推升營收持續成長。

揚秦總經理林麗玲指出，部分地區門市受8月的颱風與豪雨影響，而使得營運天數縮減與來客數減少，但在暑期旺季外食頻次高及各品牌門市規模持續增長帶動下，揚秦8月營收仍創單月歷史次高紀錄。隨著營運主力「麥味登」複數店策略成功，全台持續穩健展店，總店數逐月成長，規模經濟顯現，預期將持續帶動整體商品買賣與門市營收動能。

展望後市，火鍋品牌「涮金鍋」9月預計開出3家新門市，將帶動全台總店數正式跨過雙位數門檻，並同步啟動擴大人才招募，大舉徵求門市人員與儲備幹部。林麗玲表示，「涮金鍋」第9家門市「八德建德店」進駐桃園北區青少年活動中心一樓，位於八德擴大重劃區核心腹地、精準鎖定家庭客群，已於月初正式營運。

第10家門市「新莊中華店」搶進新莊副都心精華商圈，也是「涮金鍋」品牌首度插旗新北市，門市占地約80坪，將於11日盛大開幕。接棒登場的第11家門市「蘆竹忠孝店」預計將於9月中下旬正式營運。在秋季天候轉涼之前，加速展店強攻秋冬火鍋商機。

截至目前，「麥味登」總店數1050家，「炸雞大獅」海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數9家。

營收 歷史 豪雨

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