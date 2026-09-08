油價飆漲、下游買盤復甦 台聚、亞聚、台達化8月營收成長

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、華夏（1305）日前公布8月營收，其中台聚、亞聚及台達化營收年、月雙增，華夏則呈年減、月增。台聚、亞聚表示，8月受美、伊戰事升溫、油價上漲影響，客戶擔憂後續價格走揚，採購意願增加，帶動買氣升溫，加上產線恢復滿載生產，推升8月銷售表現。

台聚8月營收36.71億元，年增8.72%、月增9.89%；前八月累計營收287.72億元，年減6.01%。亞聚8月營收5.18億元，年增12.8%、月增3.4%；前八月累計營收38.72億元，年增1.89%。台、亞聚表示，EVA、LDPE均受惠下游客戶提前拉貨，銷售成長。

台聚、亞聚先前表示，今年中國大陸光伏市場需求不振，調研機構預估2026年太陽能裝置裝機量較去年衰退，且上半年中國EVA已100%自給、並已轉為淨出口國。因應此市況，亞聚上半年已幾乎未銷售光伏級EVA，而是將銷售重心轉往高附加價值的塗覆級EVA，銷售占比較去年同期增加14個百分點。展望第3季，亞聚指出，市場普遍認為光伏級EVA最壞情況已過，下半年展望仍偏正向。

亞聚並指出，相對於將產能大幅轉向LDPE，上半年EVA銷售量僅2.9萬噸，LDPE則提升至2.7萬噸，近乎持平，未來更將繼續放大高值化應用導向的LDPE占比。由於LDPE則利差向好，亞聚自去年起持續拓展塗覆級LDPE產品，優化產品組合，已有初步成績。

台達化8月營收11.47億元，年增6.37%、月增11.21%；前八月累計營收83.53億元，年減19.02%。台達化先前指出，第3季下游買氣剛需有望復甦，加上供料危機解除，開工率較第2季回升，預期下半年營運有望較上半年改善。

華夏8月營收6.82億元，年減11.24%、月增20.15%；前八月累計營收66.53億元，年增0.18%。華夏日前表示，第3季亞洲PVC市場受制於高成本，至8月為止需求較弱，亞洲各廠紛紛歲修、降產因應。不過，預估9月以後除中國外，其他區域進入歲末密集檢修，預估下半年亞洲PVC產能收緊。因供給下降，預估第3季下旬至第4季，供需結構及行情有望改善。

因應成本高攀、需求尚未放大的現狀，華夏持續進行產銷調度，第3季安排VCM及PVC廠歲修，預計第3季稼動率較第2季的七成下修至六成，營收也將下調，以「減量保價保利潤」為原則。